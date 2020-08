Nos Países Baixos, a virologista Marion Koopmans, assessora da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Governo holandês, confirmou que o caso identificado naquele país se trata de um cidadão holandês, um idoso com um sistema imunológico “deteriorado", que contraiu pela segunda vez o novo coronavírus desde o início da crise pandémica em março passado.

“Todas as infeções por SARS-CoV-2 [o novo coronavírus responsável pela doença covid-19] têm uma impressão digital diferente, um código genético. As pessoas podem possuir vestígios do vírus durante muito tempo após o contágio e ocasionalmente expelir algum material genético [ácido ribonucleico, RNA – Ribonucleic Acid, no nome inglês] do vírus”, afirmou Marion Koopmans, em declarações à televisão holandesa NOS.

A virologista recusou-se, por precaução, a dar pormenores sobre os sintomas do doente reinfetado, uma vez que é necessário apurar se existem mais casos deste tipo e os contornos a eles associados.

Marion Koopmans reconheceu, porém, que o surgimento de doentes reinfetados com o SARS-CoV-2 é uma situação que “está em linha com as expectativas científicas”, apenas “não existiam provas disso”.

“As infeções respiratórias podem ocorrer duas vezes ou até com mais frequência. Sabemos que uma pessoa não está protegida para toda a vida se tiver sido infetada uma vez e é isso que esperamos da covid-19”, concluiu Koopmans.