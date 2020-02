A China é o ponto final de montagem de mais de 80% dos ‘smartphones’, mais de metade das televisões e uma grande parcela de outros bens de consumo, a nível mundial.

Mas milhares de empresas chinesas continuam a produzir a “meio-gás”, desde o setor automóvel ao eletrónico, devido à falta de matérias primas e de trabalhadores, que estão retidos nos locais para onde viajaram no Ano Novo Lunar, que se celebrou em 24 de janeiro passado.

O surto do Covid-19 começou na China no final do ano passado, e provocou já 2.705 mortos e mais de 80 mil infetados, a maioria no país.

Entre os fabricantes de ‘smartphones’, uma indústria que depende da China para montar quase todos os seus aparelhos, alguns fornecedores de componentes dizem que a produção se encontra a 10% dos níveis normais, segundo a empresa de pesquisa Canalys.

Empresas globais que precisam de plásticos, produtos químicos, aço e componentes de alta tecnologia também “enfrentam uma produção reduzida”, segundo a analista Kaho Yu, da consultora Verisk Maplecroft.