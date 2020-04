Em comunicado, o Ministério do Exército explica que o navio atravessou o Atlântico e é esperado em Toulon, sul de França, na tarde de domingo, sendo que as tripulações do porta-aviões, o grupo aéreo de bordo (helicópteros, aviões de vigilância Hawkeye e Rafale) e a fragata Chevalier Paul que os acompanha, ficarão confinados por 14 dias “em recintos militares antes de chegarem a suas casas”.

O Governo já havia indicado, na quarta-feira, que o porta-aviões Charles-de-Gaulle tinha antecipado o regresso a França, após a descoberta a bordo de casos suspeitos de infeção pelo coronavírus.

“As capacidades de acomodação e alimentação serão implementadas nas bases aéreas e navais, para garantir a melhor receção aos marinheiros na quarentena”, afirmou a tutela.

A tripulação será testada antes de os marinheiros regressarem às suas casas e o navio e aeronaves serão desinfetados “para permitir que recuperem toda a sua capacidade operacional o mais rápido possível”.

A origem da contaminação do navio ainda não é conhecida e não houve contato com nenhum elemento exterior desde uma escala em Brest (França), em 15 de março.

O navio estava em missão desde 21 de janeiro e passou várias semanas no Mediterrâneo como parte da Operação Chammal, tendo, posteriormente, atravessado o Mar do Norte e o Atlântico em “operações para proteger e defender as abordagens marítimas europeias”.

O Ministério do Exército assegurou que, nesta missão de quase três meses, “os objetivos foram alcançados”.

A França registou 353 novos mortes em meio hospitalar devido à pandemia de covid-19, nas últimas 24 horas, num total de 13.832 mortos desde 01 de março.

O país registou até agora 93.790 casos de covid-19.

Há 31.320 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19, dos quais 6.883 estão nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas houve 255 novos casos de doentes graves admitidos nestas unidades em todo o país.