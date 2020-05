Disposta na Praça da República desde a madrugada do passado dia 25 de Abril, essa instalação exibe 41 flores concebidas em esponja colorida por artesãos locais, cada uma delas com cerca de dois metros de altura e representando uma das mortes que nesse concelho do distrito de Aveiro já foram atribuídas ao vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Após uma visita ao hospital de campanha instalado na Arena Dolce Vita e depois da passagem por um fabricante do pão-de-ló local, Marcelo Rebelo de Sousa não encontrou nada que se parecesse com as multidões que o costumam acompanhar neste tipo de iniciativas, mas recebeu aplausos dos poucos populares que com ele se cruzaram no caminho.

Uma das munícipes que parou para o cumprimentar era parente de uma funcionária do próprio gabinete da Presidência e isso proporcionou uma breve e animada troca de impressões sobre a simpatia da Manuela conhecida de ambos. Outra residente revelou-se neta da primeira vítima mortal de covid-19 em Ovar e esperava Marcelo junto à Casa-Museu Júlio Dinis para lhe agradecer o apoio emocional que esse lhe conferiu logo após o óbito da avó.

Daniela Sousa Valente, neta da referida vítima, já tinha sido referida por Marcelo num discurso ao final da tarde no hospital de campanha local, quando ele mencionou a proximidade que sentira para com a população vareira durante o cerco sanitário, à medida que contactava à distância com diferentes entidades para acompanhar a evolução epidemiológica da doença.