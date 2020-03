“Os primeiros 15 dias de abril vão ser difíceis, mais difíceis do que os 15 dias [de quarentena] que estão a terminar”, declarou o primeiro-ministro, numa conferência de imprensa, em Paris, na qual intervieram vários especialistas.

Segundo Arnaud Fontanet, epidemiologista no Instituto Pasteur, que falou ao lado de Édouard Philippe, “só no fim da próxima semana é que vai haver um impacto das medidas de quarentena”, tomadas desde 16 de março, com a esperada diminuição da entrada de novos pacientes nos hospitais.

Ainda assim, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou que o número de camas nos cuidados intensivos vai subir para 14 mil até ao final de abril – há atualmente cerca de cinco mil camas, que até ao final da próxima semana vão passar a 8 mil.

Olivier Véran adiantou que a França encomendou mais de 1.000 ventiladores e que o país está a consumir 40 milhões de máscaras de proteção por semana, número acima do que tinha sido divulgado anteriormente.

Por isso, anunciou que foram encomendadas, no país e no exterior, cerca de mil milhões de máscaras, mantendo uma ponte aérea com a China para garantir a chegada rápida das máscaras.

Em França, a capacidade nacional de produção de máscaras é de oito milhões por semana e certas empresas na área do fabrico de papel estão mobilizadas para encontrar novas soluções para a produção de máscaras que possam ser usadas em meio hospitalar.