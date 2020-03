Os deputados sociais-democratas no Parlamento Europeu querem ainda saber se a União Europeia "está disponível para a compra dos meios e dos equipamentos necessários para salvar vidas face às insuficiências dos sistemas de proteção civil dos Estados Membros".

"A pandemia associada ao vírus COVID-19 é uma das piores catástrofes do nosso tempo. Os Estados Membros da União Europeia precisam hoje, mais do que nunca, da solidariedade europeia para salvar vidas humanas, o que pode ser conseguido através do seu Mecanismo Europeu de Proteção Civil" (MEPC), defendem os seis deputados europeus do PSD.

Os eurodeputados sociais-democratas questionam, em concreto, quantos estados-membros pediram o acionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil até à data, com que finalidade o fizeram e quais os montantes envolvidos na ajuda a estes países.