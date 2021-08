Do total de novos casos, 1.816, ou seja, cerca de 8,2%, são assintomáticos.

Na sexta-feira, a Rússia já tinha registado um recorde de 815 mortes.

Em Moscovo, o epicentro da pandemia no país, o número de novas infeções permanece em queda com 2.317 caos nas últimas 24 horas, menos 8% do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, a Rússia verificou 6.579.212 casos de infeção e 169.683 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.537 pessoas e foram registados 998.547 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.