De acordo com o comunicado, na sexta-feira o Santuário de Fátima foi informado de que um colaborador estava infetado, pelo que deu indicação de isolamento profilático a todos as pessoas que estiveram em contacto com esse colaborador e de testes a todos os colaboradores internos e aos membros do coro.

"No sábado foram realizados 244 testes, dos quais resultaram 16 casos positivos e 228 negativos", lê-se no comunicado.

Os 16 casos confirmados de covid-19 "têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos", refere ainda a informação.

Mesmo pessoas em que o teste deu negativo, mas estiveram em contacto com infetados, foram dispensadas para fazer isolamento profilático.

Ao SAPO24, fonte do Santuário de Fátima indicou que o caso inicial é de um colaborador externo, ou seja, alguém que canta esporadicamente no coro. Esta pessoa terá contagiado outros membros do coro, que também trabalham noutros departamentos do Santuário.