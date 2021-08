Segundo o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, na quarta-feira, tinham sido detetados na Santa casa da Misericórdia local, 110 casos positivos e registou-se a morte de uma pessoa que “estava infetada e ativa”.

“Durante esta madrugada foi feito um rastreio aos mais de 90 colaboradores [da instituição], sendo que 22 estão infetados bem como 105 utentes, de um total de cerca de 140”, adiantou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

João Lobo confirmou que todos os utentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova “têm a vacinação completa”.

Para já, foram transferidos 13 utentes que não estão infetados para outras instalações daquela instituição particular de solidariedade social (IPSS).

Segundo o autarca, os infetados mantêm-se no mesmo espaço e estão estáveis, sendo que a proteção civil municipal, conjuntamente com as autoridades de saúde e a misericórdia continuam a acompanhar a situação, uma vez que a origem do surto é ainda desconhecida.

João Lobo apela a alguma serenidade neste momento e à responsabilidade individual para minimizar eventuais redes de contágio e reduzir a ocorrência à instituição.

O autarca endereçou ainda, em nome pessoal e do município de Proença-a-Nova, “as condolências à família enlutada pela sua perda”.

A autarquia decidiu também cancelar alguns dos eventos previstos para o fim de semana, realizando-se apenas o espetáculo “Minutos Mágicos”, com os bilhetes quase esgotados, tendo em conta que há lugares limitados e o cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) relativamente a distanciamento, higienização das mãos e uso obrigatório de máscara.

