“A RCS, em linha de conta com a situação nacional e internacional, comunica que as datas do Giro2020 estão adiadas”, refere a Sociedade organizadora da competição em comunicado, poucas horas depois de a Hungria ter cancelado as etapas, as três iniciais, que devia receber.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

A Itália é o segundo país com mais casos de pessoas infetadas a seguir à China, com 15.113 diagnósticos e 1.016 mortes.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.