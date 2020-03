Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, há ainda 1308 casos suspeitos, sendo que 172 aguardam resultado laboratorial.

Existem também 5674 contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde.

O número cadeias de transmissão ativas aumentou de seis para onze, segundo a nota enviada hoje.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (53), seguida da Grande Lisboa (46) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com seis casos confirmados da doença. No estrangeiro mantém-se apenas um caso confirmado.

Dos casos confirmados, 33 deles são importados de Espanha (9), França (5), Itália (15), Suíça (3), Alemanha/Áustria (1).

Apenas 107 pessoas estão internadas em unidades hospitalares, segundo o boletim, que não acrescenta mais detalhes quanto a esta matéria. Pelo menos um doente curado já teve alta hospitalar, foi ontem confirmado.

Relativamente aos sintomas, maioria das pessoas infetadas por Covid-19 apresenta tosse (65%). Outros sintomas relatados são febre (48%), cefaleia (39%), dores musculares (37%), fraqueza generalizada (24%) e dificuldade respiratória (12%).

A faixa etária entre os 40-49 é a que regista mais casos, 28 total. Segue-se a população com idades entre os 30 e 39, com 24 casos confirmados.

Dos casos confirmados 68 são do sexo masculino.

Ponto de situação

O Governo decidiu um conjunto de medidas devido à pandemia Covid-19, entre as quais a suspensão de aulas presenciais nas escolas de todos os graus de ensino, já a partir de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, numa declaração ao país.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

Esta quinta-feira, 12 de março, o Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de "medidas extraordinárias e de caráter urgente" de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus. Uma lista que se reparte essencialmente por quatro áreas: apoio às famílias, às empresas, reforço do Sistema Nacional de Saúde e medidas na educação.

O surto de Covid-19 está a motivar, desde a semana passada, o encerramento ou o condicionamento do acesso a serviços públicos, escolas, hospitais e outros equipamentos em Portugal. Conferências, provas desportivas ou eventos culturais também estão a ser afectados. A lista completa pode ser consultada aqui.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários site onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 128 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios. Quase 70 mil dos infectados já recuperou.