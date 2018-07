“Graças a Deus, a situação política atual na Guiné-Bissau é muito positiva. Há estabilidade política hoje. As eleições [legislativas] já foram marcadas para o dia 18 de novembro”, disse Luís Filipe Tavares, no final do Conselho de Ministros da CPLP, que antecede a XII cimeira, que decorrerá entre terça e quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

O ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, que hoje assumiu a presidência do Conselho de Ministros, afirmou que há “vontade política” dos nove países lusófonos para “ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar este momento, que é importante na vida do país”.

O representante das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, embaixador José Viegas Filho, defendeu hoje uma representação "mais robusta" da comunidade lusófona em Bissau, uma hipótese que o ministro disse não merecer “nenhuma reserva” por parte de Cabo Verde.

“Cabo Verde é um país irmão da Guiné-Bissau. Tudo faremos para que a Guiné-Bissau possa ter, em termos de CPLP, uma representação forte. Estamos aqui a hora e meia da Guiné-Bissau, eu posso lá ir todos os dias praticamente. É um assunto que não oferece nenhuma reserva por parte de Cabo Verde”, comentou hoje Luís Filipe Tavares.

Os chefes da diplomacia dos nove Estados-membros aprovaram hoje todas as resoluções propostas, que serão “aprovadas definitivamente” na quarta-feira, segundo e último dia da XII reunião de chefes de Estado e de Governo da CPLP.