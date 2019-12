“É óbvio que estas deliberações são suscetíveis de impugnação junto da secção do contencioso do Supremo Tribunal de Justiça” e em relação ao efeito do recurso – se for pedida a suspensão da eficácia do ato – é uma matéria que os conselheiros terão de decidir.

Sobre quais as implicações práticas próximas para os dois juízes, Joaquim Piçarra limitou-se apenas a declarar que tem de se “analisar as normas quanto à eficácia das deliberações do conselho e os efeitos das penas, que é uma matéria complexa”.

Para o presidente do CSM esta decisão do plenário demonstra que “o sistema de justiça funciona e quando tiver de agir contra os próprios agentes do sistema agirá”.

“Os senhores juízes, sejam desembargadores, conselheiros ou juízes de direito são sujeitos a ação disciplinar do conselho como qualquer cidadão é sujeito ao poder disciplinar do seu patrão”, frisou.

Em comunicado, o CSM refere que penas disciplinares aplicadas aos dois juízes se referem a "factos praticados no exercício de funções conexas com matéria criminal ainda em segredo de justiça".

O CSM esclarece que os processos disciplinares são autónomos em relação ao processo-crime [Operação Lex]", mas que os factos estão estritamente ligados.

O processo da Operação Lex, ainda em fase de inquérito, tem 14 arguidos e investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.

Além de Fátima Galante e Rui Rangel no caso estão também envolvidos, entre outros, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares, e ainda João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

As diligências do processo decorreram em 30 de janeiro de 2018. O processo está a cargo do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça.