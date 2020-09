Cristina Ferreira está de regresso à estação de televisão que a viu crescer durante 16 anos. A apresentadora, que há cerca de dois se tinha mudado para a SIC, regressa à TVI como diretora de entretenimento e ficção e também como acionista do canal televisivo.

Em entrevista no Jornal das 8, este domingo, a apresentadora falou sobre a passagem pela SIC. "A minha SIC foi o Programa da Cristina, além disso não houve nada mais. Entrei também com funções para as quais nunca fui chamada", afirmou.

"Eu podia ter lá ficado mais 20 anos e era feliz", disse, referindo depois que o convite para o regresso à TVI era irrecusável.

Questionada sobre a quebra do contrato com a SIC, Cristina Ferreira diz-se "completamente tranquila".

"Eu tive conversas anteriores em que fui demonstrando, de alguma forma, aquilo que estava a sentir, o que não invalida que tenham sido apanhados de surpresa com esta decisão, por acharem que eu iria cumprir o contrato até ao fim e por não saberem que deste lado poderiam haver estas mudanças e que isto podia acontecer", começou por explicar.

"Enquanto lá estive dei o melhor de mim, dei tudo, mas tudo à SIC. Mas a partir do momento em que surge esta oportunidade... e nós, vivendo em liberdade, podemos fazer escolhas", lembrou, referindo "os contratos e as cláusulas de rescisão", bem como "a possibilidade de sair de sair para outro lado, seja porque não gosta de ali estar, seja porque há novas [oportunidades]".