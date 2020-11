“A Loja CTT de Vila de Rei irá reabrir no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Rua Abílio Santos, nº19, em Vila de Rei, e estará aberta nos dias úteis das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30”, lê-se numa nota hoje divulgada.

De acordo com os CTT, “esta é a 21ª Loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir Lojas únicas em sede de concelho”.

O município de Vila de Rei já se congratulou por esta reabertura.

"É com muito agrado que vemos finalmente os CTT voltarem a assumir a responsabilidade pelos correios em Vila de Rei, reabrindo e assumindo a gestão da Loja CTT", disse à Lusa o vice-presidente do município, Paulo César Luís (PSD).

O autarca fez ainda notar que, "durante os dois últimos anos, a junta de freguesia fez o trabalho possível, tendo assumido na ocasião a gestão de um Posto de Correios, com menos serviços e recursos humanos do que a Loja dos CTT".

A autarquia, frisou, "nunca aceitou de bom grado a perda de serviços públicos e de proximidade à população, tendo mesmo admitido em 2018 a possibilidade de interposição de uma providência cautelar" à decisão da empresa.

Para Paulo César, o fecho da Loja CTT em 2018 correspondeu a uma "desresponsabilização dos CTT pela qualidade de serviços públicos prestados", a que juntou "as falhas sistemáticas dos prazos de entrega do serviço postal".

Na altura, o município de Vila de Rei criticou a decisão dos CTT - Correios de Portugal de encerrar a sua única estação naquele concelho, ficando a funcionar apenas com um posto CTT.