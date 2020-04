Mariana Alcoforado nasceu em 1640. Com 11 anos, a freira de Beja, que viria a ficar internacionalmente famosa, foi enviada para um convento — por testamento da mãe e para ser protegida dos conflitos da guerra que Portugal travava com Espanha. Um dia, enquanto passava tempo à janela, os seus olhos cruzaram-se com os de um oficial francês, Noel Bouton. Nesse momento nasceu um amor maior. Descobertos, gerou-se um escândalo. Bouton saiu de Portugal, deixando a promessa a Mariana de que enviaria alguém para a vir buscar. A freira, da janela do convento, esperou, em vão, por notícias do seu amado. Durante esse tempo, Mariana escreveu cinco cartas, que se tornaram uma referência e inspiraram autores românticos.

“Hey, Google. Lower the volume 50%, please” Abril de 2020. Lisboa, Portugal. Joana, fechada em casa, fala para o assistente digital que controla o volume da música, quando começamos a nossa conversa ao telefone.

Joana tem 30 anos. Trabalha em intervenção comunitária numa organização não governamental. No final de março deste ano, ao fim da segunda ou terceira semana do confinamento a que a Covid-19 nos entregou, Joana “estava com tempo disponível” e resolveu abrir uma janela.

No telemóvel, pôs-se a ver, no Instagram, um concerto em direto do Nelson Freitas, um reconhecido artista internacional de musicalidade cabo-verdiana. “Foi na altura em que a malta começou toda a fazer os lives”, lembra. A dado momento, os seus olhos cruzaram-se com um comentário de um outro utilizador que estava a ver o mesmo concerto em direto.

“Houve alguma coisa que me fez rir”, não se lembra ao certo do que foi.

“Fui abrir a página dele [no Instagram]. Vi as fotografias assim por alto e pus um like numa. Ele tinha feito uma experiência no Pilar Sete [da ponte 25 de Abril]. Eu também já fiz. E pronto. Foi uma coisa mesmo inocente”.

“Esperava que me escrevesses

de toda a parte por onde passasses”

(III carta de Mariana Alcoforado)

“No dia seguinte, ele tinha mandado uma mensagem”, conta Joana. Viemos a saber mais tarde que esta primeira mensagem se apresentava sob a forma de várias alíneas. “Dizia que tinha achado muito interessante o meu Instagram e a maneira como eu me apresentava. Qualquer coisa como ‘é raro encontrar pessoas assim, com este género de Instagram’”.

“Convenci-me de que me havias distinguido

entre todas aquelas que estavam comigo”

(IV carta da freira)

“Eu respondi e a conversa fluiu. Bué rápido. Muito naturalmente. Demo-nos logo muito bem”, continua Joana.

A conversa “teve muito que ver com a experiência de vida de cada um”: “o que é que andávamos a fazer, de onde é que éramos, qual é que tinha sido o nosso percurso nos últimos tempos”. “Daí surgiu naturalmente conversa sobre pontos comuns. Desde viagens a amigos, coisas que fazemos nos tempos livres, a quarentena…”.

Até que… “ele disse que ia quebrar a quarentena. Tinha de me vir conhecer”, ri-se muito Joana.

Ela ri-se com a voz, ele com as palavras.

Joana confessa que surgiram receios por quebrarem o confinamento: “Claro! Foi logo uma das preocupações. Estamos todos a fazer um mega esforço”. “Mas a verdade é que já estávamos em isolamento há algum tempo. E os ambientes também eram bastante restritos”, explica. “É sempre uma situação. Mas, pronto, há vontades que imperam”, ri-se de novo.

O instinto físico falou mais alto

e Mariana deixou-se dominar por uma incontrolada paixão

que a fez introduzir Bouton secretamente na sua cela

durante várias noites seguidas.

(breve nota biográfica na obra de compilação das cartas)