A decisão foi anunciada pela deputada socialista Palmira Maciel, no final da reunião da conferência de líderes.

O PSD anunciou no domingo o pedido do debate de urgência que queria ver realizado na quinta-feira — após a conclusão da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 –, dizendo também esperar a presença do primeiro-ministro, António Costa.