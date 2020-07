O atual modelo de sessões de perguntas ao primeiro-ministro de quinze em quinze dias - a que PSD e PS querem agora pôr fim - ficou acertado em julho de 2007 num grupo de trabalho criado na Comissão de Assuntos Constitucionais coordenado pelo deputado socialista António José Seguro, mas o primeiro debate quinzenal só aconteceria mais tarde, em 09 de janeiro de 2008.

Antes, em 27 de abril de 2007, o recém-eleito presidente do CDS-PP, Paulo Portas fez a sua estreia num debate mensal com este desafio a José Sócrates: "Está disponível para aceitar um sistema democrático de controlo de Governo, hoje e para o futuro, em que o primeiro-ministro venha uma vez por semana ao parlamento, numa sessão mais curta e com respostas mais rápidas?".

"Eu acho que este debate mensal com o primeiro-ministro podia e devia ser mudado: mais vezes e menos tempo", respondeu José Sócrates. "Estou muito disponível para, entre todos os partidos, se conseguir um novo método de debate e avaliação do Governo", acrescentou o então secretário-geral do PS e primeiro-ministro.

No mesmo dia, deu entrada no parlamento uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) para, entre outras alterações ao Regimento, instituir "um debate quinzenal com o primeiro-ministro, sem tema pré-fixado, a uma só ronda", em que continuaria a haver "uma intervenção inicial" do chefe do Governo, seguida de "uma sessão de perguntas dos deputados".

Nesse momento da X Legislatura estava já em curso um processo de reforma do funcionamento da Assembleia da República lançado pelo grupo parlamentar do PS liderado por Alberto Martins, que em novembro de 2006 tinha encarregado António José Seguro de elaborar um conjunto de propostas para discussão interna, com a colaboração de outros colegas de bancada.

Seguro apresentou no dia 28 de março de 2007 dentro do PS um relatório com mais de 90 recomendações, que esteve na origem, por exemplo, da consulta pelos cidadãos das faltas e registos de interesses dos deputados na Internet. Mas não sugeria mudanças na periodicidade dos debates com o primeiro-ministro, apenas "a eliminação das segunda e terceira rondas, reduzindo-se a cerca de metade os tempos do debate".