Minneapolis, Atlanta, Nova Iorque e também Boston, Dallas, Denver, Des Moines, Houston, Las Vegas, Memphis e Portland. A estas cidades junta-se agora Los Angeles, onde a meio da tarde de sábado (a cidade tem uma diferença horária de 7 horas para Portugal continental) manifestantes enchem várias ruas da cidade havendo registo de alguns confrontos com a polícia.

Numa antecipação de uma noite conturbada, o mayor da cidade, Eric Garcetti, decretou recolher obrigatório das 20h00 até às 5h00 da madrugada.

O recolher obrigatório foi decretado também noutras cidades.

Em Filadélfia, o mayor Jim Kenney decretou que vigorasse entre as 20h00 e as 6h00

"Só será permitido que estejam na rua pessoas com deveres especiais", escreveu a polícia local na sua conta de Twitter.

Igual procedimento foi seguido em Atlanta, onde ontem o edifício da estação de televisão CNN foi alvo de vandalismo no decurso dos protestos.

Com a intensificação dos protestos, seis estados ativaram ou pediram apoio à Guarda Nacional: Minnesota, Georgia, Ohio, Colorado, Denver, Kentucky e o distrito de Columbia.

Já esta noite (hora de Portugal), o governador do Texas, Greg Abbott, enviou 1500 guardas estaduais para várias cidades do estado, entre elas Houston, Dallas, Austin e San Antonio.

O Governador do estado do Minesota autorizou também hoj a mobilização de mil agentes da Guarda Nacional perante os protestos violentos pela morte de George Floyd durante uma ação policial em Minneapolis. As acusações de assassinato em terceiro grau apresentadas contra o polícia responsável pela morte do cidadão afro-americano na sexta-feira não foram suficientes para acalmar a revolta dos manifestantes contra o racismo policial, de Nova Iorque a Los Angeles, numa das piores noites de distúrbios civis nos Estados Unidos da América em muitos anos.