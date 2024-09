“O apelo que aqui o Governo quer deixar é simples, direto e muito objetivo: deixem-nos governar, deixem-nos continuar a melhorar a vida dos portugueses”, pediu Pedro Duarte num debate na Assembleia da República, requerido pela Iniciativa Liberal (IL), sobre o “estado do Estado”.

Num breve discurso na reta final deste debate, o ministro dos Assuntos Parlamentares deixou várias críticas à anterior governação do PS, salientando que foram “oito anos de serviços mínimos, com impostos máximos” e em que se “sacrificou o verdadeiro interesse dos portugueses”, e argumentou que, com este Governo, se “virou a página”.

O governante elencou várias medidas implementadas pelo executivo desde que tomou posse, como a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, os acordos alcançados com as forças de segurança, as Forças Armadas, oficiais justiça ou profissionais de saúde, ou ainda os vários planos anunciados para a saúde, a habitação ou a educação.

“O Governo não quer parar com esta dinâmica e movimento de progresso. Nós temos uma oportunidade agora nos tempos que se avizinham: o Orçamento do Estado é uma ferramenta e será certamente um motor de melhoria para a vida das pessoas”, disse.