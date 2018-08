Duas semanas após o internamento por alegada overdose, a estrela pop Demi Lovato partilhou uma mensagem no seu Instagram em que agradece aos fãs, à família e à equipa médica por ter sobrevivido.

A cantora norte-americana falou pela primeira vez após a alegada overdose que levou ao seu internamento no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, a 24 de julho.

Através de uma publicação no Instagram, Demi Lovato diz que sempre foi transparente em relação ao problema de dependência e que esta doença "não é algo que desapareça com o tempo".

A jovem de 25 anos agradeceu a Deus, aos seus fãs, à família e à equipa médica pelo salvamento e pelo apoio durante este período difícil, admitindo que sem eles "não estaria a escrever esta carta".

A cantora - mundialmente conhecida por singles como "Skyscraper", "Cool For The Summer" e "Sorry Not Sorry" - tem lutado contra as drogas e sempre partilhou os seus problemas de depressão, distúrbios alimentares e dependência com o público. O último alerta surgiu com o lançamento da música "Sober", em que a artista pede desculpa à mãe e ao pai por já não estar sóbria.

Neste momento, Demi Lovato admite que precisa de tempo para recuperar e ultrapassar a doença, tendo como foco a sobriedade.

"Agora preciso de tempo para me curar e focar-me na minha sobriedade e no caminho para a recuperação. O amor que me demonstraram nunca será esquecido e anseio pelo dia em que consiga sair pelo outro lado. Continuarei a lutar", escreveu.