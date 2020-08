“O ministro já tinha declarado que o período pós-eleições era o momento adequado para uma mudança na chefia da diplomacia polaca”, disse fonte do gabinete de imprensa do Ministério à agência polaca PAP.

A Polónia realizou eleições presidenciais em meados de julho, escrutínio que reconduziu o Presidente em funções, Andrzej Duda, apoiado pelos conservadores do partido Lei e Justiça (PiS), no poder.

Jacek Czaputowicz, em funções desde janeiro de 2018, “manifestou a convicção de que o seu sucessor manterá a linha atual e favorecerá o reforço da posição da Polónia na arena internacional”, acrescentou o Ministério.

A demissão ocorre numa altura em que a Polónia está fortemente empenhada na resolução da crise política na vizinha Bielorrússia, aberta a 09 de agosto com a renovação do mandato de Alexander Lukashenko, há 26 anos no poder, resultado que é contestado pela oposição e não é reconhecido pela União Europeia (UE).

Jacek Czaputowicz recebeu na quarta-feira em Varsóvia os opositores bielorrussos Valery e Veronika Tsepkalo.

A demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros é a quarta saída de um membro do governo do PiS, liderado por Mateusz Morawiecki, esta semana.

O ministro da Saúde, Lukasz Szumowski, anunciou a demissão na terça-feira, um dia depois de os ministros-adjuntos da Saúde e da Digitalização anunciarem que cessavam funções.