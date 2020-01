"Vou dar-lhe um beijo, mas fique tranquila. Não me morda!", disse o Papa em tom descontraído, enquanto cumprimentava e dava bençãos aos fiéis que assistiam a uma audiência semanal na sala Paulo VI, no Vaticano.

A religiosa africana, que gritou "Viva o papa!", finalmente recebeu o beijo do pontífice, enquanto as pessoas ao redor aclamavam Francisco.

A reação divertida do Papa na ocasião surge na sequência da situação que teve lugar a 31 de dezembro, pela qual se desculpou publicamente no dia seguinte justificando ter "perdido a paciência" e "dado um mal exemplo" com a sua atitude com uma das fiéis.

Francisco, que quebra protocolos e medidas de segurança desde que assumiu o papado em 2013, gosta do contacto direto com o fiéis, incluindo abraçar e beijar em eventos públicos.

Ao longo destes sete anos, o Papa é conhecido por tirar selfies com o público.