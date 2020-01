Carlos Alberto Gonçalves, de 59 anos, é presidente da Comissão Política do PSD de Paris e é deputado eleito pelo círculo da Europa desde a IX Legislatura (março de 2002).

Com uma licenciatura em Geografia pela Universidade de Paris X, Carlos Gonçalves é técnico de Serviço Social e Cultural e também presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França e membro da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica.

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa reúne 324 deputados dos 47 Estados-membros, tendo competência para eleger o secretário-geral, o comissário dos Direitos do Homem e os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Funciona também como observadora de processos eleitorais e as suas comissões desempenham um papel no debate das questões da atualidade.