“Nem estamos a falar do melhor tratamento do mundo, sem listas de espera e equipamento de ponta. Só estamos a pedir o mínimo do Serviço Nacional de Saúde, que é ter a capacidade de atender as pessoas que precisam sem terem de se deslocar. Aliás, é o serviço que já existe e que hoje, como dizem os profissionais de saúde, está em rutura”, explicou.

O responsável da estrutura distrital do partido considerou que “é inaceitável esta situação”, tendo em conta o que o Governo “vai gastar, quer no Metro de Lisboa, quer no do Porto.

No seu entender, é “por falta do mínimo de respeito para com os doentes e com o Serviço Nacional de Saúde e para com os contribuintes que pagam impostos para terem serviços mínimos de qualidade”, nomeadamente na área da saúde.

“Sabemos que não se faz um centro oncológico de um dia para o outro. Agora, o que não é aceitável é que o Governo não faça o mínimo, que é garantir os recursos humanos e as condições para garantir que, o que existe hoje, funcione e não esteja no estado de rutura em que se encontra”, defendeu.

Hélder Amaral adiantou ainda que na segunda-feira, às 16:30, está marcada uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu, para saber o que é que os responsáveis têm feito para resolver esta situação.