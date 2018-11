O tema foi apresentado em conferência de imprensa, na quarta-feira, pelo presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, que encerra as jornadas no domingo, após o primeiro-ministro, António Costa, fazer o seu discurso de fundo no sábado, ao início da tarde, em Portimão.

“Abordaremos a perspetiva dos orçamentos do futuro. É diferente a tarefa de um ministro das Finanças em 2020, quando estiver a fazer, pela primeira vez, um Orçamento com superávite, ou pelo menos, com um Orçamento equilibrado”, declarou Carlos César.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS disse que essa tarefa, que se colocará eventualmente a partir de 2020, “é facilitada por um lado, mas exigente do ponto de vista das escolhas para que o caminho seja consolidado e para que o país possa entrar num novo ciclo orçamental, económico e social”.

No sábado ao final da tarde haverá um painel intitulado “os desafios dos próximos orçamentos do Estado”, que será moderado pelo deputado socialista Fernando Anastácio e contará com a participação dos professores universitários Vítor Escária, Eduardo Paz Ferreira e Efigénio Rebelo.