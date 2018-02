A circulação na Linha do Norte para comboios de passageiros foi restabelecida na via sul–norte, mas fazendo-se nos dois sentidos, às 12:50, após o descarrilamento, hoje, de um vagão de mercadorias, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a fonte, a circulação no troço entre Souselas e Pampilhosa, nos distritos de Coimbra e Aveiro, respetivamente, far-se-á de forma alternada naquela via.

A circulação ferroviária da Linha do Norte estava interrompida entre Pampilhosa e Souselas desde cerca das 11:30 de hoje, devido ao descarrilamento de um vagão de mercadorias.

Segundo a fonte, o incidente não causou vítimas.

[Notícia atualizada às 13h05]