Na altura, o escritor José Saramago, que presidiu o júri da primeira edição deste prémio, destacou o amor de José Bento pelas Letras hispânicas, recordando tratar-se de "um homem discreto, tímido", que não gostava de aparecer em público.

"Os autores que traduzi - disse quando recebeu o prémio - nada me devem e eu, sem dúvida, devo-lhes muito".

"Um só espaço em verdade me pertence - meu berço, meu texto, meu legado: a casa que é a mãe e viverá", escreveu José Bento em "Este é um dos lugares". "Lá estou e serei: sou as paredes, a escuridão que a procura (...). Batei à porta, chamai do seu jardim devastado até não me ser senão lembrança: lá dentro, responderei, embora aqui, desde sempre à espera de ninguém".

Na sua obra literária, que remonta aos anos de 1970 com títulos como "Sequência de Bilbau", destacam-se "Adagietto", "Rimas" e "Alguns Motetos", além de "Um Sossegado Silêncio" e "Sítios", que recebeu o prémio Luís Miguel Nava 2013, e "Silabário", Prémio D. Dinis da Casa de Mateus 1992, que condensa a sua obra poética até ao início dos anos de 1990.

Em 1991 foi condecorado pelo rei Juan Carlos de Espanha com a Medalha de Ouro de Mérito das Belas Artes e, no ano seguinte, foi distinguido com a Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República Mário Soares.

José Bento, que o meio editorial português colocou entre os seus melhores tradutores, recebeu o Prémio PEN Clube de Tradução e o Grande Prémio Internacional de Tradução Literária, da Associação Portuguesa de Tradutores, o Prémio de Tradução Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, além do Prémio Cervantes de Tradução, atribuído pelo governo espanhol, pelo conjunto da sua atividade, como recordam as editoras Assírio & Alvim e Sistema Solar.

A Junta da Extremadura e a Associação de Escritores Extremenhos deram, em 2006, o nome de José Bento ao Prémio Hispano-Luso de Tradução.