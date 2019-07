Para 2018 prevê-se um crescimento da despesa pública (5,3%) superior ao da despesa privada (4,6%), acrescenta a Conta Satélite da Saúde.

Os indicadores do INE mostram ainda que, em 2017, aumentou a despesa corrente de todos os agentes financiadores públicos, destacando-se as outras unidades da administração pública (+3,7%), o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas (SRS) (+3,5%).

Os agentes financiadores privados que contribuíram mais significativamente para o aumento da despesa, nesse ano, foram as sociedades de seguros (+13,7%) e as famílias (+2,6%).

Em termos estruturais, o INE salienta o aumento do peso do financiamento das sociedades de seguros (+0,4 pontos percentuais) e, em sentido inverso, a redução da importância relativa da despesa das famílias (-0,3 pontos percentuais).

Os dados preliminares do INE para 2018 apontam para uma continuação do aumento do financiamento dos principais agentes financiadores públicos e privados, com exceção dos subsistemas de saúde públicos.