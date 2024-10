Na terça-feira, um camião de combustível explodiu, por volta das 23h30 locais (23h30 em Lisboa), na cidade Majia, no estado de Jigawa, no norte da Nigéria, matando, pelo menos, 94 pessoas, que correram para o local do acidente para recolher a gasolina derramada.

O fogo consumiu o veículo capotado, que já tinha sido isolado pelas autoridades após o acidente, informou a polícia à BBC.

Outras 50 pessoas ficaram feridas na explosão e foram levadas para o hospital da cidade vizinha de Ringim, no estado de Jigawa, permanecendo internadas em estado crítico.