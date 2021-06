Num comunicado, o Comando precisa que, no dia 23 de junho, durante uma ação de patrulhamento elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras detetaram que estavam a ser arrancados vários sobreiros com maquinaria agrícola industrial no concelho de Torres Vedras.

"No decorrer das diligências policiais, apurou-se que tinham sido cortados sobreiros adultos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de autorização, uma infração punível com coima até 150 mil euros" e "foi ainda identificado um homem de 40 anos", adianta o comunicado.

O Comando sublinha no comunicado que "o corte ou arranque das espécies de azinheira e sobreiro em povoamento ou isolados carece de autorização prévia, uma vez que estas espécies incluem alguns dos biótipos mais importantes ocorrentes em Portugal continental em termos de conservação da natureza".

Estes biótipos desempenham assim uma importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água e têm ainda um elevado interesse económico a nível local, desempenhando um papel fundamental na produção animal, nomeadamente destinada a produtos tradicionais, sublinha ainda o comunicado do Comando Territorial de Lisboa.