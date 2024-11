Segundo a fonte, o homem foi detido cerca das 15:30 e será presente na quarta-feira para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Questionada pela Lusa, a fonte esclareceu que três das quatro vítimas apresentaram queixa. A Câmara Municipal de Torres Vedras não apresentou queixa.

Num ‘email’ enviado às redações um dia após as agressões, o suspeito disse ter sido o responsável pelas agressões, esclarecendo que a presidente do município, Laura Rodrigues, “faltou à verdade ao afirmar que [o caso] não tem a ver com serviços prestados pela câmara”.

Na mensagem, o homem explicou que agiu “em defesa familiar”, por ele e o filho terem sido vítimas de um conflito laboral.

Confrontado pela Lusa, o município não quis pronunciar-se sobre os “motivos da intrusão e agressões”, acrescentando apenas que “está a colaborar com as entidades competentes”.

No dia 28 de outubro, o homem entrou com uma arma branca pelas 13:00 no edifício multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras, na Avenida 05 de Outubro, e agrediu quatro funcionários.

“Trata-se de um caso pessoal do homem com um funcionário da câmara, não tem a ver com a prestação dos serviços” pela autarquia, disse nesse dia à Lusa a presidente do município.

Segundo indicou na altura fonte oficial da PSP, “um homem com cerca de 50 anos ter-se-á introduzido no interior do edifício, supostamente na posse de arma branca, alegadamente com o intuito de pedir satisfações por questões pessoais relacionadas com um familiar”.

O comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, acrescentou à Lusa que a corporação foi chamada ao local pelas 13:20, tendo transportado os quatro funcionários “com vários hematomas” à urgência do hospital de Torres Vedras.

A PSP confirmou também o registo de “agressões físicas” aos trabalhadores municipais.

O agressor terá abandonado as instalações camarárias antes da chegada da polícia.