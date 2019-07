Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Esta é a encruzilhada em que a Europa se encontra. E é precisamente por estes motivos também que cada vez mais os cidadãos sentem dificuldade em entender o que é a Europa. Há todo um processo que precisa de ser aprimorado para que esta perceção de que a Europa não se entende, de que há aqui uma geringonça que não se entende — ou então, de que há aqui uma França e uma Alemanha poderosas que estão por trás — seja alterada para que a Europa tenha um futuro melhor.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Nesta legislatura? Foi dirigir-me ao Parlamento Europeu para cumprir o início do mandato.

Descreva a última vez que se irritou.

Irrito-me com muita facilidade, sou muito emotiva, muito sensível a determinadas matérias. Não lido bem com algumas injustiças e fico deveras enervada quando não consigo perspetivar uma solução ou oiço de outras pessoas ideias que não se coadunam com o dia-a-dia, com o quotidiano das pessoas. Lembro-me perfeitamente da última vez, foi há bem pouco tempo, mas são matérias [privadas].

Tem alguma comida de conforto?

Preferencialmente peixe.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Toda a gente merece ter um bom conforto financeiro, que lhe dê estabilidade financeira para ter uma vida condigna e melhor.

