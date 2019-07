Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

As elites políticas e governamentais que, mais uma vez, fazem acordo a porta semi-fechada e que apresentam os resultados e, infelizmente, depois o Parlamento ratifica-os. O que gostaríamos é que se passasse o contrário, que houvesse uma validação dos candidatos parlamentares, com um programa associado, que foi o que fizemos com Os Verde europeus, e que não é feito pelo Conselho e pelas restantes famílias políticas partidárias.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Foi beber água, porque estavam 37ºC.

Descreva a última vez que se irritou.

Não me consigo recordar, não sou pessoa de me irritar.

Tem alguma comida de conforto?

Sim. Gosto bastante de alho-francês à Brás. Ou então de umas tiras de milho, muito "confortáveis" e muito agradáveis de comer quando se está a ver um filme.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Só se depois os dividir pela generalidade da população.

