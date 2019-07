Temos, sobretudo, de perceber a necessidade, e que mais do que uma bandeira que dá jeito agitar em tempos eleitorais, mais do que uma proclamação eleitoral, temos de ir lá com medidas concretas. E é por isso que temos proposto [o PCP, no Parlamento Europeu] medidas concretas de combate às alterações climáticas, como por exemplo trazer para uma abordagem normativa aquilo que tem sido deixado ao sabor do mercado.

O mercado de emissões de carbono, ou seja, a compra e venda de direitos de poluir, não nos tem ajudado a diminuir as emissões, muito pelo contrário. Em vez de fazer negócio com o direito de poluir, vamos estabelecer uma abordagem normativa em linha com o que é o conhecimento científico e tecnológico disponível, e por essa via procurar combater as alterações climáticas e proceder às necessárias medidas de adaptação.

Foi por isso que defendemos, por exemplo, a criação de um observatório europeu para a seca, uma medida pela qual nos iremos bater nos próximos tempos. Pensamos até que Portugal seria uma excelente localização para acolher este observatório, que reunisse conhecimento científico, técnico e capacidade de intervenção no domínio do apoio a vastas áreas, como é o caso da agricultura, estabelecendo um caminho de adaptação ao longo das alterações climáticas em curso.

Nos Censos de 2021 o INE devia ou não incluir uma pergunta sobre a origem étnica, as raízes, das pessoas?

Defendemos uma política de inclusão, de respeito pela diversidade, e recusamos qualquer abordagem de cariz xenófobo, racista. Os Censos cumprem uma determinada finalidade, aquela que tem sido conhecida, e é certo que podemos ir adaptando os próprios inquéritos às necessidades emergentes, mas tendo sempre esta preocupação de recusar abrir campo a abordagens de cariz xenófobo, racista ou que se insiram nesta linha, que deve ser combatida a todo o custo, sobretudo num momento em que a Europa assiste à ascensão deste tipo de visões. Agora, não creio que as questões estejam necessariamente associadas, mas esta é uma salvaguarda que importa fazer.

A União Europeia deve ter um exército próprio?

Não. A União Europeia não deve ter um exército próprio. É urgente travar aquilo que é uma escalada militarista europeia em curso, que vai desviando recursos de onde fazem falta - coesão económica e social, investimento em infraestruturas, transportes, mobilidade, direitos sociais, serviços públicos, ambiente - para os despejar em cima do complexo militar industrial. É isto que está a acontecer neste momento na União Europeia, é isto que tem de ser travado.

Também em nome da paz e da segurança, não é aceitável que em qualquer circunstância se usem recursos para alimentar uma escalada no domínio do armamento, para pôr esse pretenso futuro exército, ou capacidades militares comuns, pouca diferença faz, ao serviço da estratégia de quem manda na União Europeia, das suas ambições imperiais, dos seus interesses estratégicos. Este não é um caminho que sirva os interesses dos povos da Europa, muito pelo contrário.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Bom, há uma certeza que temos: se muitas vezes se diz no futebol que são onze para um lado e no fim ganha a Alemanha, neste caso podem ser 27 sentados à volta de uma mesa, mas no fim a Alemanha decide e impõe as suas decisões. Seja por interposta pessoa, arranjando pessoas de confiança que não afrontem os seus interesses e que os defendam, seja colocando diretamente alemães nos postos-chave.

Creio que as dificuldades resultam mais do facto de estarem duas, três ditas famílias políticas - na verdade, todas parte de um grande consenso que abarca direita e a social-democracia - a decidirem os lugares que vão ser atribuídos, querendo cada uma puxar mais para si alguns desses lugares.

No fundo, estas dificuldades a que assistimos na hora de distribuir os lugares são sempre ultrapassadas, mais dia menos dia, mais reunião menos reunião, mais noitada menos noitada. Chegam sempre a acordo. E na hora de decidir as políticas não se veem estas dificuldades, elas são decididas de modo muito mais rápido, todos juntos, aqueles que estiveram na barganha por estes postos estão todos juntos a decidir o caminho - no fundo, o caminho que tem sido seguido na União Europeia, porque estas famílias políticas têm sido elas a impor o rumo, contrário aos interesses dos povos dos vários países que compõem a União Europeia. Mas creio que aqui, como noutras áreas, não podemos esperar que a mudança venha destas instituições, do Parlamento, da Comissão ou do Conselho. A mudança vai ter de vir de fora, pela pressão, pela força organizada, pela mobilização dos povos nos vários países, reclamando uma rutura com as políticas que têm sido contrárias aos seus interesses e defendendo os direitos sociais e laborais, medidas de progresso e de desenvolvimento económico, de combate às desigualdades que neste momento caracterizam a União Europeia.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Procurar a chave do meu gabinete para me poder instalar e começar a trabalhar.

Descreva a última vez que se irritou.

Bom, infelizmente devo dizer que ocorre com alguma frequência, desde logo face a um processo como aquele que neste momento estamos aqui a viver de discussão de cargos, seja para o Parlamento Europeu, seja para as demais instituições, e em que somos confrontados com este consenso das famílias ditas, enfim, de direita, da social-democracia, as tais que têm imposto um caminho e que muitas vezes é necessário confrontar aqui no dia-a-dia, não nos poupando, evidentemente, algumas irritações.

Tem alguma comida de conforto?

Várias. Sou muito confortável em relação a uma grande amplitude de oferta gastronómica.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Bom, seguramente várias entidades, nomeadamente coletivas, podem merecer ter isso e pô-lo ao serviço do bem-estar e do progresso e desenvolvimento de todos.

