A União Europeia deve ter um exército próprio?

Pensamos que não. A União Europeia deve ser um espaço de paz, deve promover a paz a nível mundial, e as respostas que temos de encontrar não são as de uma maior militarização, são as de um contributo positivo da União Europeia para resolver conflitos que existem um pouco por todo o mundo. Precisamos de uma União Europeia que não vende armas a organizações terroristas, e não de uma União Europeia que arma os terroristas.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Não queremos participar dessa troca de lugares. Achamos que o que é importante discutir para a União Europeia, para o futuro da União Europeia, não é quem se vai sentar em cada cadeira das instituições europeias, é quais são as escolhas políticas fundamentais que irão ser tomadas durante estes anos. E sobre isso, o nosso grupo, o Bloco de Esquerda, apresentou um conjunto de reivindicações na área do Estado social, dos direitos do trabalho, da paz, do combate às alterações climáticas, e esse é o debate em que estamos interessados, não no debate das cadeiras.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Quando cheguei a Estrasburgo tive mais algumas questões burocráticas para resolver. A primeira, primeira coisa que fiz foi encontrar o meu gabinete, o que, aliás, correu até bastante bem, nem sequer precisei que me fossem buscar.

Descreva a última vez que se irritou.

A última vez que me irritei talvez tenha sido hoje durante a reunião plenária, quando um deputado do nosso grupo chamou a atenção para o facto de ainda não terem sido credenciados três deputados catalães, que representam cerca de dois milhões de cidadãos europeus, e o presidente do Parlamento em funções [Antonio Tajani] reagiu com alguma piada que eu não consegui entender. Penso que uma questão desta gravidade democrática tem de ser levada mais a sério.

Tem alguma comida de conforto?

Comida de conforto? Toda a comida me deixa bastante confortável, talvez um bocadinho de mais, até [riso].

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Não, penso que não.

