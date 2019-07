A União Europeia deve ter um exército próprio?

A União Europeia já tem instrumentos de cooperação reforçada, que foram reforçados na anterior legislatura. Penso que deve manter este tipo de abordagem relativamente a um potencial exército europeu. Portanto, a minha resposta seria não.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

É muito simples: no início da União Europeia estavam sentados à mesa seis. Hoje estão 28, que provavelmente vão passar a ser 27, o que ainda assim não facilita a escolha. Portanto, esta casa da democracia exige muito compromisso e exige muito equilíbrio também regional, equilíbrio também de género, e todas estas variáveis influem para que seja encontrada a fórmula ideal. Por isso, penso que neste momento aquilo a que temos assistido é à melhor conjugação de fatores dentro de uma arquitetura que já é complexa.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Fui direta para uma reunião de grupo, do grupo parlamentar do PPE [Partido Popular Europeu].

Descreva a última vez que se irritou.

Durante a campanha eleitoral, com os nervos, com muitas coisas a acontecer, é natural que estejamos mais sensíveis. Mas nada de [grave]. Eu não me irrito com facilidade.

Tem alguma comida de conforto?

Não devia dizer, mas comfy food é McDonald's.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

O que penso é que quem não tem nada é que merece tudo. É a minha resposta.

