Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

O presidente não manda, mas influencia muito a forma como os órgãos funcionam. Não desvalorizemos essa questão, que é muito importante para a Europa e também para Portugal.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Fui tratar de me inscrever para obter o meu cartão de eurodeputado, sem o qual não se consegue fazer mesmo nada.

Descreva a última vez que se irritou.

Ah, eu irrito-me muitas vezes por períodos muito curtos, passa-me logo.

Tem alguma comida de conforto?

Bem, tripas à moda do Porto fazem parte obrigatória da minha dieta.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Acho que é mesmo dinheiro a mais, não faz nenhum sentido. Prefiro quem distribui do que quem acumula.

Afinal, da esquerda à direita, os deputados europeus não são tão diferentes como poderíamos pensar. A maioria acredita mesmo que não pagamos demasiados impostos, é contra um exército europeu, prefere os EUA à China, admite irritar-se com facilidade e é bom garfo. Ainda assim, há diferenças. Estas foram as respostas de Manuel Pizarro, mas o eurodeputado do PS não foi o único a responder. Saiba mais aqui.