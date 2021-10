Artigo atualizado às 18h00

A diretora-geral aproveitou a ocasião para anunciar esta sexta-feira que Portugal vai começar a administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19 a pessoas com mais de 65 anos na próxima semana. Para já, segundo explicou, a prioridade passa por inocular as pessoas "com idade avançada", ou seja, com mais de 80 anos, mas também os idosos que residam em lares.

"Vamos iniciar a terceira dose de reforço a pessoas com 65 ou mais anos, sendo que neste grupo etário a prioridade são as pessoas que têm 80 ou mais anos e as pessoas que são utentes de lares e da rede de cuidados continuados e de outras instituições similares", referiu Graça Freitas em conferência de imprensa.

O objetivo passa por "estimular a imunidade" das doses anteriores, dando "um reforço a essa imunidade". Por outras palavras, esta terceira dose não significa "que as pessoas tenham perdido totalmente a imunidade"; significa, sim, que vai "reforçá-la novamente para o nível ótimo".

Esta informação não é, contudo, nova, pois o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, no início da semana, já tinha anunciado que os portugueses com mais de 65 anos iam começar a ser vacinados com a terceira dose a partir de 11 de outubro.

Adicionalmente, em declarações ao Público, o epidemiologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Manuel Carmo Gomes já tinha defendido que, depois das pessoas com mais de 65 estarem vacinadas, os profissionais de saúde também deviam receber uma dose de reforço da vacina — algo que faz sentido porque "são os que tomaram a vacina há mais tempo, alguns já foram vacinados há nove meses, e porque estão mais expostos à infeção".

Graça Freitas salientou ainda que, relativamente aos imunossuprimidos, já está a ser administrada uma dose adicional da vacina contra o SARS-CoV-2 há algumas semanas.

Gripe e covid-19: um sistema de vacinação misto (ou de "co-administração")

Sobre a gripe, a responsável pela DGS esclareceu que Portugal nunca teve "tantas vacinas como agora [este ano]", cerca de 3 milhões de unidades. Até ao momento já foram administradas 130 mil doses, 63 mil das quais em maiores de 80 anos.

Quanto à vacinação, Graça Freitas disse esperar que decorram de forma mista. Isto é, entre centros de saúde e os centros de vacinação dedicados para o efeito. E de acordo com as características da população e da densidade populacional.

Já sobre o regime de convocatórias, segundo a diretora-geral, vai ser "muito parecido" com a primeira e segunda fase de vacinação contra a covid-19. "Os próprios centros de saúde, em proximidade e porque conhecem bem estes utentes, têm mecanismos para os alcançar e convocar e convidar a virem à vacinação”, acrescentou a diretora-geral apelando para que os mais velhos “cheguem ao inverno com a sua proteção, quer contra a covid-19, quer contra a gripe, no máximo que a ciência nos permite e o seu sistema imunitário também".

"Seria ótimo para as pessoas, porque é muito mais confortável irem uma vez vacinar-se com duas inoculações e também é muito mais fácil para os nossos enfermeiros, para a nossa logística e para os nossos serviços", explicou ainda.

No entanto, explicou Graça Freitas, a decisão está dependente da publicação de uma norma da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a chamada coadministração.

A expectativa da diretora-geral da Saúde é que esse documento seja publicado ainda hoje, no mesmo dia em que será também publicada a norma da DGS sobre a administração da 3.ª dose a pessoas maiores de 65 anos.

Se isso não acontecer até ao início da próxima semana, quando se prevê o arranque do processo, a DGS seguirá com o plano alternativo, que implica um intervalo de 14 dias entre a administração das duas vacinas.

"Ir por um caminho ou ir por outro implica logísticas diferentes", ressalvou, de maneira a explicar que ainda não é possível determinar em que dia arrancará a administração da dose de reforço.

Graça Freitas também falou sobre a vacina que irá ser utilizada na inoculação da terceira dose e explicou a sua escolha.

"Apenas uma vacina tem já autorização da EMA para administração da terceira dose. Nós cumprimos os procedimentos em relação ao regulador, por isso, aguardámos que saísse o resumo das características do medicamento. Essa vacina é a da Pfizer, a da moderna também submeteu os ensaios clínicos para poder vir a ser aprovada, mas até ao momento a aprovada é a da Pfizer e o esquema recomendado é seis meses depois da dose administrada", explicou a diretora-geral, que distingue este esquema do dos imunossumprimidos.

"Os imunossumprimidos podem receber a vacina da pfizer ou da moderna e o intervalo entre as doses é mais curto, no mínimo 28 dias, mas estamos a recomendar um bocadinho mais", disse.

"Vacinação é um sucesso"

Antes, a responsável tinha começado a conferência de imprensa indicando que o país se encontra "numa fase epidémica ligeira a moderada" e que o processo de "vacinação contra a covid-19 é um sucesso".

Posteriormente, sublinhou a importância dos estudos — no país e lá fora — em curso sobre a proteção concedida pela vacinação, nomeadamente para compreender concretamente o período de imunidade que estas concedem.

"Sempre tivemos esta interrogação: primeiro saber se a vacina era imunogénica, se nos dá imunidade; depois, quanto tempo é que essa imunidade dura e quanto [tempo] dura a proteção", começou por dizer.

"O que os estudos têm indicado é que, de facto, com o passar do tempo, sobretudo nalguns grupos, há uma atenuação desta proteção. Há um decaimento dessa proteção. É bom que se diga que as pessoas não ficam desprotegidas. As pessoas continuam a ter proteção. Não têm é proteção ótima, que nós queremos que elas tenham num contexto pandémico", continuou.

Ainda no âmbito da imunidade, Baltazar Nunes acrescentou que a "efetividade contra doença sintomática diminui para cerca de 30%, 40% ao fim de 5 meses".

85% da população (ou muitíssimo perto disso) está vacinada

A diretora-geral da Saúde sublinhou que Portugal já atingiu a meta simbólica, isto é, da população que pode ser ser inoculada, 85% já se encontra com o esquema vacinal completo.

"É um valor simbólico. É muito importante o simbolismo, mas é uma questão de uma décima a mais ou menos. Não me atualizei nas últimas horas, mas creio que estaremos lá ou pelo menos muito próximo. É um bom valor e acho que nunca é demais agradecer aos que vacinaram e agradecer os que têm o processo de vacinação completo. Acho que se há momento que o país se pode orgulhar, é de facto este, em que atingimos os 85% com o esquema completo", salientou Graça Freitas.

Nesta conferência estiveram presentes a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e o responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Baltazar Nunes.