Num manual divulgado no ‘site’ da DGS, com os cuidados a ter para uma alimentação saudável e sugestões de atividades para crianças em tempos de covid-19, a DGS recorda que a necessidade de uma permanência mais prolongada em casa para travar a propagação do novo coronavírus leva a uma menor atividade física e a alterações nos padrões de compra de alimentos que podem colocar algumas crianças em risco.

“O consumo de alimentos hipercalóricos e de menor densidade nutricional associado ao sedentarismo podem promover o ganho de peso e o aparecimento de doença associadas no futuro”, alerta a DGS.

Num país onde 29,6% das crianças entre os 6 e os 9 anos de idade têm excesso de peso, a diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável aconselha: “Consumir sopas ao início das duas refeições principais, incluir fruta como sobremesa também das duas refeições principais, e mais uma nas refeições intercalares ao longo do dia, é o suficiente para atingir a recomendação”.

Em declarações à agência Lusa, Maria João Gregório lembra que este manual - destinado a encarregados de educação, professores e a todos os que nesta altura de isolamento social têm as crianças em casa, - serve para “reforçar a importância de manter um estilo de vida saudável”

“Serve também para dar sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças e que podem ajudar a manter estes hábitos alimentares saudáveis”, afirmou, dando como exemplo o planeamento da ementa semanal e a confeção das refeições em conjunto.

Maria João Gregório lembra ainda a importância de não ter ‘snacks’ calóricos e pouco saudáveis em casa, lembrando que, como as pessoas estão agora mais em casa, a ansiedade, o tempo livre, o frigorífico e a despensa por perto podem aumentar o consumo de alimentos.