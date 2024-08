Machado "é uma destacada figura política na Venezuela, comprometida com a denúncia das violações dos direitos humanos no seu país e a defesa da democracia e o Estado de Direito", indicou a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Desempenhou um papel-chave à frente da oposição na última eleição presidencial da Venezuela. Embora as autoridades tenham proclamado o presidente Nicolás Maduro como vencedor, a oposição assegura que o seu candidato Edmundo González Urrutia foi o vencedor.

O Ministério Público anunciou a 5 de agosto que abriu uma investigação contra González Urrutia e Machado depois de os dois pedirem às Forças Armadas o fim da "repressão" aos protestos desencadeados após a publicação dos resultados e que se deixasse de apoiar Maduro.

Além da líder opositora venezuelana, os outros dois finalistas para o prémio são o ativista político azeri Akif Gurbanov, preso em 2024, e a feminista georgiana Babutsa Pastaraia.

O prémio Vaclav Havel, criado em 2013 e vale cerca de 60.000 euros, recompensa as ações excecionais da sociedade civil em defesa dos direitos humanos.

O vencedor de 2024 será conhecido no início da sessão plenária da Assembleia em 30 de setembro, em Estrasburgo, nordeste da França. Em 2023, o prémio foi concedido ao turco Osman Kavala, que está preso.