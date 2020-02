"Os diretores reafirmam a necessidade da demissão do dr. Mário Pereira, continuando a exigir o cabal cumprimento da lei", declarou Filomeno Paulo, porta-voz de uma reunião que decorreu no Funchal.

Cerca de 30 diretores de serviço e coordenadores de unidades do Sesaram apresentaram a demissão na sequência da tomada de posse do novo diretor clínico, no início do mês, avançando depois com um aviso de renúncia do cargo, cujo prazo ainda decorre.

Os responsáveis protestam pela nomeação de uma "pessoa que está adstrita aos partidos" do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, liderado por Miguel Albuquerque, e ao "abrigo de um acordo de governo", no âmbito do qual o cargo de diretor clínico seria entregue a um representante do CDS-PP.

Mário Pereira, médico ortopedista do Sesaram e ex-deputado centrista na Assembleia Legislativa da Madeira, foi, na qualidade de parlamentar, um dos maiores críticos do Sistema Regional de Saúde.