Marcelo venceu em todos os distritos e em todos os concelhos de Portugal e apenas perdeu em 9 freguesias, metade delas para André Ventura e outra metade para João Ferreira – e praticamente todas no Alentejo (só uma em Setúbal).

Aveiro foi o distrito de Portugal Continental onde Marcelo Rebelo de Sousa teve a percentagem mais elevada de votos (65,66%), mas não bate, no global, a Madeira com 72,2% e os Açores com 69,7%. Beja com 51,3% é onde o presidente reeleito teve menos votos.

Ana Gomes – com 541.345 mil votos – ficou em segundo lugar sobretudo nos distritos do litoral, com destaque para o Porto onde consegue a maior votação em termos percentuais (15,6%) e para Leiria, onde perde o segundo lugar para André Ventura.

André Ventura, que ficou em terceiro lugar na votação nacional, atrás de Ana Gomes, ficou em 2º lugar nos distritos do interior.

Viana do Castelo

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (63,66%)

2.º lugar: Ana Gomes (11,6%)

Vila Real

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (63,5%)

2.º lugar: André Ventura (13,7%)

Bragança

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (60,47%

2.º lugar: André Ventura (17,61%)

Braga

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (63,93%)

2.º lugar: Ana Gomes (12,20%)

Porto

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (60,01%)

2.º lugar: Ana Gomes (15,58%)

Aveiro

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (65,66%)

2.º lugar: Ana Gomes (11,82%)

Viseu

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (65,25%)

2.º lugar: André Ventura (13,16%)

Guarda

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (64,04%)

2.º lugar: André Ventura (14,33%)

Coimbra

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (62,44%)

2.º lugar: Ana Gomes (13,02%)

Castelo Branco

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (62,13%)

2.º lugar: André Ventura (13,95%)

Leiria

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (63,94%)

2.º lugar: André Ventura (12,50%)

Santarém

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (60,74%)

2.º lugar: André Ventura (15,76%)

Lisboa

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (57,80%)

2.º Lugar: Ana Gomes (14,51%)

Portalegre

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (55,71%)

2.º lugar: André Ventura (20,04%)

Setúbal

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (56,17%)

2.º Lugar: Ana Gomes (13,37%)

Évora

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (54,70%)

2.º lugar: André Ventura (16,76%)

Beja

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (51,30%)

2.º lugar: André Ventura (16,19%)

Faro

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (57,33%)

2.º lugar: André Ventura (16,69%)

Madeira

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (72,16%)

2.º lugar: André Ventura (9,85%)

Açores

Vencedor: Marcelo Rebelo de Sousa (69,67%)

2.º lugar: Ana Gomes (11,09%)