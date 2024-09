O logótipo da próxima Jornada Mundial da Juventude, na Coreia do Sul, apresenta uma cruz em tons de vermelho e azul — cores do sangue dos mártires e da juventude —, que simboliza "a vitória de Jesus sobre o mundo". Ao mesmo tempo, são também as cores utilizadas na bandeira do país.

Por sua vez, a cor amarela, no fundo da cruz, representa Jesus como "a luz do mundo", numa metáfora para o sol nascente que guia a Igreja na sua busca por unidade. O logótipo incorpora também caracteres da escrita coreana, o hangul, que formam a palavra "Seul", além de se inspirar na arte tradicional coreana.

O tema escolhido pelo Papa Francisco para a JMJ de 2027 é a passagem bíblica "Tende coragem: eu venci o mundo!" (João 16,33).

Segundo o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, citado pelo Vatican News, este será também o tema da Jornada Mundial da Juventude diocesana em 2026.

Para a edição de 2025, o Papa definiu o versículo "Vós também dareis testemunho, porque estais comigo" (João 15,27) como inspiração.

O cardeal destacou, ainda que ambos os temas estão relacionados com o "discurso de despedida de Jesus", que pretende preparar os discípulos para vivenciar "o mistério da sua paixão, morte e ressurreição".

A JMJ é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, instituído em 1985 pelo Papa João Paulo II. Desde então já se realizou em mais de uma dúzia de cidades de todo o mundo. Depois de Lisboa, no ano passado, a próxima cidade a acolher a JMJ é Seul, Coreia do Sul, em 2027.