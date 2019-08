Quando participou no lançamento do projeto empresarial na Colômbia, em março de 2013, ao lado do presidente colombiano da altura, Juan Manuel Santos, Soares dos Santos considerou que a Colômbia poderia ser o centro operacional do grupo para a América Latina “dentro de cinco anos”.

Declarou então à agência Lusa: “Já cá não estou para ver isso, mas digo-lhe que esta possibilidade existe daqui a cinco anos”.

Na mesma altura, realçou à Lusa um traço estrutural do grupo, a saber, o caráter familiar: “A Jerónimo Martins é a continuação de um sonho, de uma família e de um ‘management’ [equipa de gestão]”. Um dos seus filhos, Pedro Soares dos Santos, sucedeu-lhe à frente do grupo.

Além da obra empresarial, Soares dos Santos deixa também presença no panorama sociopolítico, designadamente através da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e dos juízos críticos que fazia com frequência sobre a conjuntura político-económica e os seus protagonistas.

A Fundação, criada em 2009, gere o portal “Pordata”, Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e uma coleção de livros de ensaio sobre temas da atualidade, além de organizar debates sobre temas da atualidade.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o, em abril de 2017, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial.

Em março deste ano, foi distinguido com o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro (UA), tendo-se mostrado “muito feliz” e adiantando que esse era o culminar de uma carreira e que nunca pensou que alguma vez teria este título.

