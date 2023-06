O alerta foi dado às 6:35 para uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros na Estrada Nacional 01 (EN1) em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto referiu que do acidente resultaram dois mortos e quatro feridos, dois dos quais graves.

As vítimas graves foram encaminhadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Arrifana e de Santa Maria da Feira.

O socorro às vítimas foi feito por uma ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis e duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia e de Santa Maria da Feira.