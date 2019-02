Vice-presidente da Câmara de Lisboa desde abril de 2015 - com os pelouros da economia, inovação, serviços urbanos e desporto -, Duarte Cordeiro faz 40 anos no próximo sábado, é licenciado em economia pelo ISEG com um mestrado no ISCTE.

Adepto do Sporting, Duarte Cordeiro sucede pela segunda vez num cargo político a Pedro Nuno Santos, até agora secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. A primeira vez aconteceu quando assumiu o cargo de secretário-geral da JS em 2008, lugar que ocupou durante dois anos.

Nas eleições presidenciais de 2011, Duarte Cordeiro foi diretor de campanha da candidatura de Manuel Alegre, funções que repetiu ao serviço do atual secretário-geral do PS, António Costa, nas legislativas de 2015.

No plano partidário, Duarte Cordeiro foi eleito presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL) em 2018, sucedendo ao ex-secretário de Estado da Defesa Marcos Perestrelo, após ter liderado a concelhia da capital durante seis anos.