Qual é o programa do Papa Francisco?

O Papa Francisco vai chegar a Lisboa esta quarta-feira, dia 2 de agosto. O avião, que parte do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino, aterra na Base Aérea de Figo Maduro às 10h00, seguindo-se a receção oficial.

Está prevista uma cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio de Belém, seguida da visita de cortesia ao Presidente da República, às 11h15. O Papa terá honras militares por um batalhão constituído por cadetes-alunos oriundos da Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea. Vai ainda ouvir a Banda de Música da Força Aérea e uma salva de 21 tiros durante o hino do Vaticano a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no Rio Tejo.

O Papa Francisco vai também ter um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém, às 12h15.

Da parte da tarde, às 16h45, o pontífice vai encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, na Nunciatura Apostólica.

Às 17h30, o Papa estará reunido para rezar vésperas com os bispos, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos.

No dia seguinte, quinta-feira, 3 de agosto, o Papa vai participar num encontro com jovens na Universidade Católica Portuguesa, onde vai também benzer a primeira pedra do edifício do novo campus.

Às 10h40, Francisco desloca-se a Cascais, para um encontro com os jovens de Scholas Occurrentes, criada pelo próprio Papa quando era arcebispo de Buenos Aires. O dia termina em Lisboa, com a cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, às 17h45.

Na sexta-feira, 4 de agosto, o Papa Francisco vai acolher alguns jovens em confissão no Parque do Perdão, na Praça do Império, em Belém, às 09h00. De seguida, às 09h45, vai ter um encontro com os representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa no Centro Paroquial da Serafina.

Ao meio-dia, Francisco vai almoçar com jovens, "representantes dos vários continentes", na Nunciatura Apostólica. Ao fim da tarde, às 18h00, o Papa preside à Via Sacra no Parque Eduardo VII, "um dos pontos altos" da JMJ.

Já no sábado, 5 de agosto, o Papa desloca-se à Cova da Iria. O helicóptero aterra no Estádio de Fátima às 08h50 e o pontífice recita o terço com os jovens doentes, na Capelinha das Aparições, às 09h30. Está prevista uma oração pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia. A saída de Fátima está prevista para as 11h00.

No mesmo dia, já em Lisboa, Francisco vai ter um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito. À noite, às 20h45, o pontífice marca presença na Vigília com os jovens, no Parque Tejo.

No domingo, 6 de agosto, último dia da visita, a missa final está marcada para as 09h00. É nesta celebração que o Papa vai divulgar o próximo país a acolher a JMJ.

À tarde, o Papa encontra-se com os voluntários da JMJ no Passeio Marítimo de Algés, num encontro fechado.

O regresso de Francisco ao Vaticano está previsto para o início da noite, depois de uma cerimónia de despedida às 17h50 na Base Aérea de Figo Maduro. O avião chegará a Roma às 22h15.