Pedro Nuno Santos vence a candidatura com 909 delegados eleitos, com um total de cerca de 24 mil votos.

A vitória de Nuno Santos representa uns expressivos 62%, para 36% de José Luís Carneiro.

Por seu lado, José Luís Carneiro elegeu 407 delegados e obteve cerca de 14 mil votos.

O terceiro candidato, Daniel Adrião, teve apenas 1% dos votos o que se traduz em quase 400 votos.

Estes números foram partilhados pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso do PS, Pedro do Carmo, na sede nacional deste partido, em Lisboa.