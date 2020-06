Uma longa fila começou a formar-se pela manhã e continuou a crescer do lado de fora da igreja The Fountain of Praise, no sul de Houston. Vários dos presentes na igreja vinham do bairro Third Ward, de Houston, onde o afro-americano de 46 anos cresceu.

A morte de Floyd por um polícia, que o asfixiou pressionando o joelho sobre o seu pescoço, gerou uma onda de indignação e protestos antirracistas em todo o país e em várias partes do mundo.

Alguns vestiam camisolas com a frase "I can't breathe" ("Não consigo respirar"), as últimas palavras de Floyd. Outros ergueram os punhos junto ao caixão, um símbolo do poder negro e de solidariedade.

As pessoas presentes no funeral precisaram de usar máscaras dentro da igreja e só puderam permanecer por alguns momentos em frente ao caixão aberto, segundo as regras impostas pela pandemia do novo coronavírus, ainda em curso.

Kelvin Sherrod, de 41 anos, chegou acompanhado da esposa e dos seus dois filhos, de 8 e 9 anos. Todos vestiam camisolas pretas com as últimas palavras de Floyd estampadas.

Apesar de tanta dor, Sherrod disse sentir-se contente ao ver tanta afluência. "Isto está a unir-nos como país, não pela cor da nossa pele", disse.